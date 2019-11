Novomatic-Chef Harald Neumann hatte offensichtlich Kontakt mit dem damaligen Kanzleramtsminister Gernot Blümel - allerdings nicht in der Causa Sidlo.

In der Causa Casinos werden immer mehr Nachrichten publik - und damit immer mehr Namen. So zitiert das Nachrichtenmagazin „Profil“ am Donnerstag Passagen aus den Chat-Protokollen, die Ex-Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) betreffen. Zu diesem, und damit zum engsten Umfeld von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, soll demnach Novomatic-Chef Harald Neumann in der Causa Kontakt gehabt haben.

Allerdings geht dabei nicht um die Causa Sidlo, sondern darum, ob die Casinos Austria einen vierten Vorstand bekommen sollen. Die Chat-Protokolle datieren von Anfang Februar 2018. Die Causa Sidlo war damals noch nicht spruchreif. Konkret soll Neumann den damaligen Kabinettschef von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger und Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid (heute Vorstand der Staatsholding Öbag, Anm.), am 26. April 2018 via SMS kontaktiert haben. Kurz zuvor hatten die Austria Presseagentur (APA) und die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichtet, dass der Vorstand der Casinos Austria von drei auf vier Personen aufgestockt werden könnte. „Hast du den Artikel wegen 4. Vorstand gelesen??“, schrieb Neumann an Schmid, und: „Irgendjemand von ÖBIB sollte sagen, dass 3 Vorstände reichen und man das Team bis nächstes Jahr nicht verändern will!!“ Von Schmid sei, so „Profil“, dann die Antwort gekommen: „Bitte auch Gernot Blümel sagen! Hast du das gestern nicht angesprochen?“ Darauf habe Neumann geantwortet: „Hab ich!! man muss nur auf den Artikel reagieren, sonst glauben alle dass das jetzt kommt!!“

>> Chat-Protokolle: „Wie kann sich der querlegen!“ [premium]

Tags darauf sagte Neumann dann gegenüber der APA: „Ob es einen vierten Vorstand geben wird, hängt davon ab, ob man den braucht oder nicht.“ Dies sei aber eine Angelegenheit des neuen Aufsichtsrats.

In den nachfolgenden Tagen gab es weitere Chats.

Die ÖVP hat bisher betont, nichts von einem politischen Deal rund um die Bestellung des ehemaligen FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG gewusst zu haben. „Ich kann ausschließen, dass die ÖVP davon wusste“, sagte Blümel erst kürzlich in der ORF-Sendung „ZIB 2“.

Neumann und Schmid werden beide in der Casinos-Affäre von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt. Schmid wird Beitragstäterschaft zur Bestechung vorgeworfen, gegen Neumann wegen des Verdachts der Bestechung und der Untreue ermittelt. Alle Betroffenen weisen die Vorwürfe zurück, es gilt die Unschuldsvermutung. (Red.)





>> Bericht im „profil“

(Red.)