Verschwörung gegen Seisenbacher? "Davon bin ich überzeugt"

Dem zweifachen Judo-Olympiasieger wird schwerer sexueller Missbrauchs von Unmündigen angelastet. Er bestreitet die Vorwürfe und bekennt sich nicht schuldig. Auch sein Anwalt betont: „Es ist nix passiert.“

1984 hat er in Los Angeles Gold erkämpft. 1988 in Seoul seinen Olympiatitel verteidigt. 2019 muss er sich vor Gericht verantworten: Dem ehemaligen Weltklasse-Judoka Peter Seisenbacher wird vorgeworfen, in den vergangenen rund 20 Jahren minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und sein Autoritätsverhältnis ausgenutzt zu haben. Seit heute, Montag, muss er sich deswegen am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Und beteuert dort: „Ich bin nicht schuldig.“

Eigentlich hätte die Verhandlung schon vor drei Jahren beginnen sollen. Allerdings: Seisenbacher erschien nicht im Verhandlungssaal, er tauchte unter. Erst im August 2017 wurde er in einer Vorstadtwohnung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefasst, im September wieder freigelassen. Mit der von Österreich begehrten Auslieferung wurde es jedoch nichts, da die Delikte nach ukrainischem Recht verjährt waren. Erst als sich die Rechtslage änderte, drohte dem Ex-Champion die Auslieferung. Schließlich wurde Seisenbacher im September beim Versuch, die Ukraine mit einem falschen Pass zu verlassen, gefasst und ausgeliefert.

Seisenbacher: „Ich habe keine Erklärung"

Eben diese Flucht war es dann auch, die Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig am Montag sogleich thematisierte: „Dass diese Flucht taktisch nicht klug war und kein sehr gutes Licht auf ihn wirft, wird der Herr Seisenbacher selber wissen“, meinte sie. Allerdings: „Eine Flucht an sich ist aber kein Straftatbestand.“ Wohl aber sei es der Missbrauch seiner drei ehemaligen Schützlingen, meinte die Staatsanwältin. Seisenbachers Verteidiger, Bernhard Lehofer, beteuerte umgehend: „Die Flucht war eine Kurzschlussreaktion und nicht lange geplant.“

Zu dem Verhältnis zwischen den Opfern und dem Ex-Sportler meinte die Staatsanwältin sodann: „Er war sehr nett zu ihnen, sie durften auf seinem Schoß sitzen. Sie haben offenbar in dem Angeklagten einen Vaterersatz gesehen“ und diesen als Idol „verehrt“. Seisenbacher hätte dies auszunutzen verstanden.

Ein Vorwurf, den der Angeklagte klar zurückwies: „Ich habe keine Erklärung“, sagte er zu Beginn seiner Einvernahme auf die Frage, wie er sich die Anschuldigungen seiner drei ehemaligen Schützlinge erkläre. Allerdings habe er „Vermutungen“. Fest stehe jedenfalls: Die drei würden sich „sehr gut“ kennen und hätten sich über Jahre hinweg „immer wieder getroffen“. Auf die Frage von Richter Christoph Bauer, ob Seisenbacher folglich glaube, dass sich die drei gegen ihn verschworen hätten, antwortete der Ex-Sportler: „Davon bin ich überzeugt.“ Bauer darauf: „Welchen Grund sollten sie haben?“ Seisenbacher lapidar: „Ich fühle mich nicht zuständig, über Motive zu mutmaßen.“

Verteidiger: „Er hatte keinen Mangel an Frauen“

Verteidiger Lehofer zeigte sich in seinem Eröffnungsvortrag ebenfalls von der Schuldlosigkeit seines Mandanten überzeugt. Er kenne Seisenbacher seit mehr als 40 Jahren: „Ich war und bin von seiner Unschuld überzeugt. Niemand, der ihn kennt, traut ihm das zu.“ Seisenbacher habe „mit den stärksten Männern der Welt gekämpft, er hatte keinen Mangel an Frauen“, betonte Lehofer: „Es hat ihm in keinster Weise an Frauen gemangelt. Er passt in keinster Weise in das Schema derer rein, die sich an Kindern vergreifen.“

Abgesehen von den drei Personen, die von der Staatsanwaltschaft als Opfer strafbarer Handlungen geführt werden, gebe es „niemanden, der den Herrn Seisenbacher belastet“, betonte Lehofer. „Es ist nix passiert. Niemand ist angegriffen worden. Nichts ist aufgefallen.“

Die Vorwürfe auf einen Blick Peter Seisenbacher soll sich 1997 einem damals neunjährigen Mädchen im Rahmen eines Trainings unsittlich genähert haben. Als sie elf Jahre alt war, soll er so weit gegangen sein, dass es die Staatsanwaltschaft nunmehr als schweren sexuellen Missbrauch einstuft. Bei einer 13-Jährigen soll es 2004 ebenfalls zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Und: Seisenbacher soll 2011 eine 16-Jährige bedrängt haben. Vorwurf: versuchter Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses. Die Verhandlung ist für zwei Tage angesetzt: 25. November, 2. Dezember.

