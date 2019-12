Stefan Kraft gewinnt Qualifikation in Oberstdorf

Der Salzburger Stefan Kraft ist um 5000 Euro reicher, er gewann mit einem Sprung auf 136 Meter die Qualifikation für den Tournee-Auftakt vor dem Japaner Junshiro Kobayashi. Gregor Schlierenzauer hatte Glück.

Oberstdorf. Stefan Kraft setzte sich bei der Qualifikation für den Tourneeauftakt in Oberstdorf gehörig in Szene. Der als Mitfavorit gehandelte Salzburger gewann mit einem Sprung auf 136 Meter, freute sich über 5000 Euro Prämie und geht mit gestärktem Selbstvertrauen in den Bewerb am Sonntag (17.30 Uhr, live ORF1).

Kraft setzte sich vor über 15.000 Zuschauern mit 152,2 Punkten vor dem Japaner Junishiro Kobayashi (149,6 Punkte/136,5 m) durch. Tournee-Favorit Ryoyu Kobayashi (147,6/133,5) landete hinter dem Deutschen Stephan Leyhe (147,9/133,5) auf Rang vier.

Neben Kraft schafften von den Österreichern auch Philipp Aschenwald als Zehnter (141,4/129), Jan Hörl (27. - 125,8/123), Michael Hayböck (38. - 121,4/123) und gerade noch Gregor Schlierenzauer als 50. (108,0/112,0) die Qualifikation. Daniel Huber (105,5/112,0) und Clemens Leitner (93,9/111,5) schieden aus.

Schlierenzauer hatte großes Glück. Der Tiroler verhaute seinen Sprung total, landete nur bei 112 Metern und schien damit ausgeschieden. Das Tournee-Aus vor Augen sah er aber, wie Daniel Huber (mit zwei Luken mehr Anlauf) noch schlechter sprang. Schlierenzauer rutschte damit als 50. noch ins Starterfeld für den Auftakt. Sein Gegner? Stefan Kraft!