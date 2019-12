Der Sieg in Oberstorf war eine sichere Beute für den japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi. Mit Aschenwald kam ein zweiter Österreicher in die Top Ten.

Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hat das Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen und damit einen Rekord eingestellt. Stefan Kraft hat am Sonntag Rang vier belegt. Der Salzburger musste sich dem japanischen Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi, dem Deutschen Karl Geiger und dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben. Als zweitbester Österreicher landete Philipp Aschenwald auf Rang sechs.

Kraft fehlen vor dem Neujahrsspringen am Mittwoch in Garmisch bereits 13,9 Punkte auf Kobayashi, der seinen fünften Tournee-Tagessieg in Serie feierte.

Der Japaner siegte mit Sprüngen auf 138 und 134 Meter vor 25.500 Zuschauern auf der Schattenbergschanze im Allgäu. Österreichs Topspringer Stefan Kraft belegte den undankbaren vierten Platz. Ein kleiner Fehler bei der Landung mit Punkteabzügen kostete dem Salzburger Kraft einen möglichen zweiten Platz.

Bester Springer der starken Deutschen wurde Karl Geiger, der mit Sprüngen auf 135 und 134 Meter den zweiten Platz belegte. Das Podium komplettierte der Pole Dawid Kubacki als Dritter.

(APA/dpa)