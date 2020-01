Was die neue Koalition für Wien bedeutet

Das neue Regierungsprogramm wird die Ausgangslage für die Wien-Wahl verändern. Wie sich Vorhaben von Kopftuchverbot bis Ökologisierung des Verkehrs in der Bundeshauptstadt auswirken könnten.

Wien. Die neue Regierungskonstellation verändert auch die politische Gemengelage in Wien. Die neuen Regierungspartner waren bisher in Wien scharfe Kontrahenten, und im Hinblick auf die Wien-Wahl im Herbst lässt sich schon jetzt sagen: Beide Regierungsparteien wollen Stimmen von der SPÖ. Die Grünen, indem sie Öko- und Infrastrukturthemen trommeln. Die ÖVP, indem sie Gernot Blümel zum mächtigen Finanzminister macht, der zeigen will, was gesundes Sparen bedeutet – und das heißt im einen oder anderen Fall wohl auch, Wien Gelder zu kürzen. Blümel kann sich somit eine Reibefläche mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig schaffen – und über diese Bühne Aufmerksamkeit und im Idealfall die Gunst der Wähler generieren.