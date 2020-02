Influencerin täuscht Urlaub auf Bali im Möbelhaus vor

Doch statt auf Traumstränden war die Amerikanerin nur zu Besuch bei Ikea. Mit ihrer Aktion führte sie ihre Follower hinters Licht - und ihnen damit die Scheinwelt Instagram vor.

Es ist eine Art Hassliebe, die wir zu den sozialen Medien und insbesondere zu Instagram entwickelt haben. Wir reden von Selbstinszenierung, davon, dass sich Instagram rein um Äußerlichkeiten dreht und jungen Leuten Schönheitsideale in den Kopf setzt, die zuvor durch Photoshop und Filter überhaupt erst zu solchen gemacht wurden. Wir warnen vor problematischen Trends, die große Kreise ziehen, wundern uns über private Details, die nichts im Internet zu tun haben sollten und sich dennoch dort zuhauf tummeln, wir haben verstanden, dass die sozialen Medien süchtig machen können. Und trotzdem - oder genau deswegen - nutzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihre Dienste.

Wie einfach es ist, über Instagram perfekte Welten und verdrehte Wahrheiten zu verbreiten, zeigte unlängst die amerikanische Influencerin Natalia Taylor. „Ich habe Luxusurlaub auf Bali gemacht. Einziges Problem? Ich war eigentlich die ganze Zeit bei Ikea“, erklärt sie über ihren Youtube-Kanal, auf dem ihr beinahe zwei Millionen Menschen folgen.

Mehr Schein als Sein

Über ihre Instagram-Stories und ihren Feed dokumentierte sie ihre vermeintliche Bali-Reise: Fotos von sich in luxuriös eingerichteten Räumen, rekelnd in der Badewanne, mit Prosecco in der Hand. Ziel war es, ihre 300.000 Follower auf die Probe zu stellen. Und die fielen prompt auf den Trick hinein und reagierten mit „Ich bin auch auf Bali“, „Schöne Reise!“, oder mit Bali-Tipps und Empfehlungen. Die Ikea-Preisschilder entdeckten sie dabei nicht. Taylors Botschaft: „Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht."

Mit ähnlichen Aktionen zeigten schon viele Influencer vor Natalia Taylor, dass die Social Media Welt oft mehr Schein als Sein ist. Die britische Youtuberin Anastasia Kingsnorth schummelte sich auf das Festival Coachella, die amerikanische Bloggerin Liraz Roxy auf die Insel Bora Bora, andere posten Fotos von sich vor einem Flugzeugfenster, das in Wahrheit eine Klobrille ist. Videos über Fake-Aktionen wie diese gibt es auf Youtube mittlerweile zur Genüge, Likes haben sie noch mehr.

(bsch)