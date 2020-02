Ludwig kritisiert Rendi-Wagners Vertrauensfrage

(c) imago images / Viennareport ((c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de)

Der Wiener Bürgermeister hat wenig Lust darauf, die Diskussion um Zukunft der Parteichefin mit SPÖ-Inhalten zu vermischen.

Schön formulierte Kritik an Pamela Rendi-Wagner gab es am Donnerstagvormittag von Michael Ludwig. Der Wiener Bürgermeister, gerade dabei, seinen Wahlkampf in für die Gemeinderatswahl auf Schiene zu bringen, ließ im ORF-Radio Ö1 durchblicken, wie wenig er von der Entscheidung der Parteichefin hält, die Vertrauensfrage in einer Mitgliederbefragung zu stellen. „Das Verquicken mit dem persönlichen Schicksal der Parteivorsitzenden hätte ich für nicht notwendig erachtet“, sagte Ludwig, der erst am Tag vor der Ankündigung der Vertrauensfrage von Rendi-Wagners Plan erfahren haben soll - und wenig erfreut gewesen sein dürfte.

„Es war ihre persönliche Entscheidung, das zu tun“, erklärte der Stadtchef auf Ö1. „Mir wäre lieber, wenn wir uns stärker mit inhaltlichen Positionen der Sozialdemokratie beschäftigen würden.“ Ludwig hat im Herbst die Wien-Wahl zu schlagen; ob er Rendi-Wagners Vorgehen im Hinblick darauf für sinnvoll hält? „Wir führen als SPÖ Wien unseren Wahlkampf, der im Übrigen erst im Herbst beginnen wird - es ist noch Zeit.“

Rendi-Wagners Entscheidung, ihre Zukunft ohne Not in die Hände der SPÖ-Mitglieder zu legen, sorgte zuletzt für SPÖ-interne Kritik an der Vorsitzenden. Gegenüber der „Presse“ sprach ein hoher SPÖ-Funktionär etwa von einer „Harakiri-Aktion“.



