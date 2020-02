Afghanistan: Taliban hielten sich an Gewaltreduzierung

Abkommen über den schrittweisen Abzug der US-Truppen rückt näher.

Kabul. Die von den USA und den radikalislamischen Taliban für diese Woche vereinbarte Gewaltreduzierung ist weitgehend eingetreten. Damit rückt ein Abkommen über einen schrittweisen US-Truppenabzug aus Afghanistan näher. Auch aus den von den Taliban kontrollierten Regionen wurden bis Freitag keine größeren militärischen Zusammenstöße gemeldet.

Die USA haben einen Rückgang der Gewalt zur Voraussetzung für ein Abkommen mit den Taliban gemacht. Eineinhalb Jahre haben beide Seiten über Bedingungen für den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan verhandelt. So sollen die Taliban dafür sorgen, dass Afghanistan kein sicherer Hafen mehr für Terrorgruppen wird. Auch sollen die Taliban Friedensgespräche mit der jetzigen Regierung in Kabul aufnehmen. Der Einsatz am Hindukusch ist der bisher längste Krieg der US-Geschichte. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.02.2020)