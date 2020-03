Kimademo am 20. September in Wien

Wie alles begann. Benedikt Narodoslawsky beschreibt in seinem neuen Buch die Entstehung der Klimabewegung in Österreich.

Der Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt. Am Sonntag jährt sich der weltweite Klimastreik zum ersten Mal. Er brachte auch in Österreich Zigtausende junge Menschen auf die Straße – und Fridays for Future ins kollektive Bewusstsein.