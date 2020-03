Wenn Epidemien in Kriegszeiten ausbrechen

Sollte Covid-19 in Konfliktregionen wüten, wären die Folgen verheerend. In Syrien und im Jemen liegt das Gesundheitssystem bereits jetzt am Boden. In der Ukraine wird zudem der Friedensprozess beeinträchtigt.

Wien/Moskau. Seit Jahren wird die Bevölkerung von Bombardements, Hunger und Krankheiten gepeinigt. Jetzt sieht sie sich einer neuen Bedrohung gegenüber: dem Coronavirus. Eine Epidemie in von Konflikten gebeutelten Ländern wie dem Jemen oder Syrien zählt zu den Schreckensvisionen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Kriegsparteien reagieren mit ersten Vorsichtsmaßnahmen – oder mit Verleugnung.