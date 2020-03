Was das Coronavirus so einzigartig und gefährlich macht

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in Österreich lahmgelegt.

Vor allem einer heimtückischen Eigenheit ist es geschuldet, dass der Erreger zu einer existenziellen Bedrohung für die ganze Welt wurde. In dieser Ausprägung gab es das noch bei keiner Krankheit.

Noch immer herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung Ratlosigkeit darüber, wie eine Viruserkrankung, die in 80 Prozent der Fälle mild oder sogar asymptomatisch verläuft, fast die ganze Welt zum Stillstand bringen konnte. Denn das derzeit grassierende, seinen Ursprung höchstwahrscheinlich in China genommene Coronavirus ist weder das tödlichste der jüngeren Geschichte noch das ansteckendste noch jenes mit den häufigsten schweren Verläufen.