Ischgl-Affäre: „Wir sind virusfrei, es ist alles gut"

2700 betroffene Europäer meldeten sich wegen der Ischgl-Affäre bereits beim Verbraucherschutzverein. „Die Presse“ hat mit einigen gesprochen. Wer sie sind, was sie antreibt – und empört.

Ischgl/Wien. Eigentlich will Beat Meier ab 7. März zum Skifahren in die Dolomiten. Doch der 50-Jährige aus der Region Zürich sagt im letzten Moment ab. Das Virus ist schon in Südtirol. Meier bucht um. Er wählt Ischgl. Aber er hat Zweifel. Also Anruf im Hotel. Die Auskunft brennt sich tief in sein Gedächtnis: „,Es ist alles gut. Wir sind virusfrei‘: Das waren die Worte.“