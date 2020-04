(c) Verlagsgruppe Random House GmbH

Marc Elsberg liest aus "Zero".

Das Leben in vier Wänden kann manchmal eng werden. „Die Presse“ lässt deshalb Bestseller-Autor Marc Elsberg in Kooperation mit dem Blanvalet Verlag aus seinen Erfolgsbüchern lesen. Diesmal liest er aus „Zero“.

Mit dem apokalyptischen Wissenschaftsthriller „Blackout“ gelang dem österreichischen Autor Marc Elsberg 2012 der Durchbruch. In Kooperation mit dem Blanvalet Verlag gewährt er nun den „Presse“-Lesern exklusiv Einblick in seine Bücher und nimmt auch Bezug zur aktuellen Situation. Zum Abschluss liest er aus seinem Bestseller „Zero“, in dem er auch beschreibt, wie leicht Bewegungsdaten durch Smartphones ermittelt werden können.

>>> Teil 1: Marc Elsberg liest aus „Blackout“

>>> Teil 2: Marc Elsberg liest aus „Gier“

>>> Teil 3: Marc Elsberg liest aus „Helix“

>>> Marc Elsberg im Interview: „Österreich ist super-leistungsfreundlich“

>>> So verletzlich ist unsere vernetzte Welt

Zur Person Marc Elsberg heißt eigentlich Marcus Rafelsberger und wurde 1967 in Wien geboren. Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang in der Werbebranche, bevor er sich hauptberuflich dem Schreiben widmete. Mit dem Thriller „Blackout“, in dem es um den Zusammenbruch des Stromnetzes geht, landete er den ersten Bestseller. Es wurde 2012 „Wissensbuch des Jahres“. Im aktuellen Buch „Gier“ geht es um ökonomische Fragestellungen.

„Die Presse“ liest vor

Auch Redakteurinnen, Lektorinnen und Redakteure der „Presse“ recherchieren, schreiben und informieren in diesen außergewöhnlichen Tagen nicht nur über das Geschehen. Sie sind ebenfalls unter die Vorleser gegangen - zu Hause im Home Office oder in der Redaktion: „Die Presse“ liest vor