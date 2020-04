Köksal Baltaci ist in der "Presse" seit Jahren für die Gesundheitsberichterstattung zuständig und seit einigen Wochen zum Covid-19-Experten der "Presse" geworden. Anna Wallner hat ihn in der Redaktion getroffen und mit ihm über seinen journalistischen Alltag in der Corona-Zeit geredet und wie er seine Gesprächspartner und Themen auswählt. Außerdem berichtet er darüber, was ihn in den vergangenen vier Wochen bei der Recherche zum Covid-19-Virus am meisten überrascht hat, was er von der Sora-Studie hält, die in der Vorwoche präsentiert wurde und wie er zu den Lockerungen steht, die seit 14. April gelten. Ein Gespräch aus der "Presse"-Werkstatt. Schnitt und Produktion: Georg Gfrerer. Redaktion und Moderation: Anna Wallner.