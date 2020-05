Donald Trumps Hassliebe zur "New York Times"

Das renommierte New Yorker Blatt erhielt drei Pulitzerpreise - einen just für die Russland-Berichterstattung. Das passt dem Präsidenten gar nicht. Doch er sehnt sich nach Anerkennung durch seine Heimatzeitung.

Die Geschichte über seinen Tagesablauf in der „New York Times“, die über Unmengen an Cola light, Pommes frites und exzessiven TV-Konsum wie bei einem News-Junkie berichtet hatte, hat den Präsidenten neulich so in Rage versetzt, dass er die Rückgabe des Nobelpreises (sic!) wegen der Russland-Berichterstattung des Blatts forderte. „Wann wird das Nobelpreis-Komitee reagieren?“, twitterte er – und schrieb von einem „noble prize“, einem noblen Preis. Wenige Stunden später war der Tweet verschwunden. Peinlich: Donald Trump verwechselte den Nobelpreis mit dem Pulitzerpreis.