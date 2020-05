Die Geheimnisse eines leeren Flughafens

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Am Flughafen gilt Maskenpflicht – auch für Anita Weber. (c) Michèle Pauty (Michèle Pauty)

Nur mehr wenige Hunderte stranden täglich am Flughafen Wien, noch nie hat man dort so wenige Fluggäste gezählt. Die Terminals sind leer, die Shops geschlossen. Still steht der Betrieb aber nicht. Bei Bedarf will man schon über Nacht wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können. Ein Blick hinter die Kulissen.

Wolken, Vögel und ein kleiner Sportflieger. Aber kein Flugzeug, nirgendwo, am Himmel über Schwechat. Wer dort dieser Tage eines davon entdecken will, der braucht Glück. Oder riskiert einen steifen Nacken.