Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Kurz plant Gegenentwurf: Nach der deutsch-französischen Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung in der EU rühren beide Länder nun die Werbetrommel - denn es regt sich Widerstand. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden pochen darauf, dass die EU nur rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse ausgibt. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte einen Gegenentwurf an. Mehr dazu.

Nehammer bleibt bei Hilfsangebot für Wien: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstagabend noch einmal sein "Angebot" an die Stadt Wien erneuert, Contact Tracing mit Hilfe der Polizei durchzuführen, um Infektionsketten zu durchbrechen. "Mein Angebot steht", sagte er in der ORF-"ZiB2". Vorwürfe, er hätte während der Coronakrise zu den Ausgangsregeln die Unwahrheit gesagt, wies er zurück.

Viele Kranke, viele Tests: US-Präsident Donald Trump stellt eine simple Rechnung und Rechtfertigung für die 1,5 Millionen Corona-Patienten in den USA auf. „Ich betrachte es in gewisser Hinsicht als gute Sache, weil es bedeutet, dass unsere Tests viel besser sind“, erklärte er. Mehr dazu.

Brasilien mit mehr als 1000 Todesfällen am Tag: In Brasilien sind erstmals mehr als tausend Todesopfer der Corona-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden seit dem Vortag 1.179 Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der offiziell gezählten Todesfälle in Brasilien stieg damit auf 17.971. Mehr dazu.

„Rasche und unbürokratische Hilfe": Auch die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer verspricht „rasche und unbürokratische Hilfe“, doch meistens kommt das Geld trotzdem später an, schreibt Florian Asamer in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: