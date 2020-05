Der Journalist und Buchautor Huib Modderkolk über das digitale Wettrüsten, die Coronakrise und die neue Rolle der Geheimdienste.

Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie verwundbar unsere Gesellschaften angesichts der digitalen Vernetzung sind. Unterschätzen wir dieses Risiko noch viel zu sehr?



Huib Modderkolk: Absolut. Die Vorteile der modernen Technologien sind schnell zu erkennen, aber es ist schwer, die Risken zu sehen. Wir realisieren nicht, was das für unsere Freiheiten oder unsere eigene Sicherheit bedeutet. Die Folge ist: Wir geben nicht nur persönliche Daten bereitwillig her, sondern auch Teile unserer Autonomie. Wenn man über WhatsApp telefoniert, muss man wissen, wo die Daten hingehen. Gehen sie in die USA? Oder direkt nach Deutschland? Was für ein Internet-Knotenpunkt? Was für Gebäude? Welche Kabel? Diese Infrastruktur ist ja nicht neutral. Sie gehört jemandem. Und es ist möglich, diese Daten abzufangen.



Sie sprechen von einem „Krieg“ . . .