Was bringt die autofreiere Innenstadt?

Was spricht für ein Fahrverbot im Zentrum Wiens – oder wird das der Wirtschaft schaden?

Fußgängerzonen, Begegnungszonen, Einfahrtbeschränkungen oder Citymaut? Nach vielen Jahren der Debatten, wie der Autoverkehr in der Innenstadt reduziert werden kann, soll es nun schnell gehen. In der Innenstadt ist ein (weitgehendes) Fahrverbot geplant, die Details dazu wollen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Innenstadt-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) noch in dieser Woche klären. Was spricht für eine autofreie (oder -freiere, frei wird sie in keinem Fall sein) Innenstadt? Was dagegen? Welche Konzepte gibt es?