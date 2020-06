Nach Angriff auf Kundgebung in Wien: Regierung schreitet ein

Rund 1500 Menschen nahmen am Samstag an einer weiteren Kundgebung von kurdischen und linken Aktivisten teil.

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken ermittelt nun die Polizei. Die Kundgebung am Samstagabend verlief zunächst ruhig.

Bis zum späten Samstagabend ohne Zwischenfälle verlief eine Kundgebung von kurdischen und linken Aktivisten in Wien-Favoriten. Rund 1500 Menschen nahmen an der Demonstration teil, die vom Columbusplatz zur türkischen Botschaft in Wien-Wieden zog.

„Bis jetzt ist alles friedlich. Hoffen wir, dass es so bleibt“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. In den ersten zwei Stunden habe es keine nennenswerten Störaktionen wie bei den vergangenen Kundgebungen gegeben. Begonnen hat der Protestzug mit etwas Verspätung um etwa 18.30 Uhr, geplant war kurz nach 17 Uhr.

Türkischer Botschafter zum Gespräch eingeladen

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und nationalistischen Türken in den Tagen zuvor schritt am Samstag die Regierung ein. Der Kanzler habe die Minister Karl Nehammer (Inneres), Susanne Raab (Integration) und Alexander Schallenberg (Äußeres) mit Maßnahmen beauftragt, hieß es am Samstag aus dem Büro von Sebastian Kurz.

Gegen die Hintermänner der Ausschreitungen wird nun polizeilich vorgegangen. Zudem wird das Gespräch mit Vertretern aller relevanten türkischen Vereine gesucht. Der türkische Botschafter Ozan Ceyhun, der die Demonstranten auf Twitter als „Unterstützer von Terrororganisationen“ bezeichnet hat, wird am Montag zum Gespräch ins Außenministerium eingeladen. Ein Botschafter stehe in der Verantwortung, deeskalierenden Einfluss zu nehmen, heißt es aus der Regierung.

Die Dokumentationsstelle für religiös motivierten politischen Extremismus (politischen Islam) soll im Sommer ihre Arbeit aufnehmen. „Wir werden es nicht zulassen, dass Konflikte aus der Türkei auf unseren Straßen gewaltsam ausgetragen werden“, sagte der Kanzler.

Bürgermeister Michael Ludwig sprach von Vorfällen, die nicht toleriert würden: „Wir lassen uns von niemanden das friedliche Miteinander in unserer Stadt gefährden.“ Zuvor hatten am Samstag auch FPÖ-Chef Norbert Hofer und der Wiener Landesparteiobmann Freiheitlichen, Dominik Nepp, Innenminister Nehammer wegen der Ausschreitungen zum Handeln aufgerufen.

Verletzter Polizist und zwei Festnahmen am Freitag

Zuletzt war es am Freitagabend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen bei einer von Türken gestörten und von linken Aktivisten unterstützten Kurden-Demonstration mit 500 Teilnehmern gekommen. In der Menge wurde auch Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) gesichtet. Es gab zwei Festnahmen, ein Polizist wurde verletzt. Demonstriert wurde im Übrgen „gegen die Aggressionen und Angriffe türkisch-nationalistischer und islamistischer Gruppen" der vergangenen Tage, hieß es seitens der Aktivisten.

Laut Polizei versuchten türkische Gegendemonstranten, in kleineren Gruppen in die Versammlung einzudringen. Bei den Provokateuren dürfte es sich wie schon am Donnerstag um Mitglieder der faschistischen türkischen Gruppierung „Graue Wölfe“ gehandelt haben. Auch der verbotene türkische „Wolfsgruß“ war zu sehen.

