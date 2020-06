Corona-Regeln: Was im Freibad (nicht) funktioniert

Am Wochenenden waren die Wiener Bäder erstmals in der heurigen Saison voll: Probleme gab es beim Abstand-Halten, beim Bezahlen – und auf den Liegewiesen im Kampf um die besten Plätze.

Selten war an einem heißen Sommer-Wochenende wie dem vergangenen so wenig in den Wiener Bädern los – und doch waren die meisten voll: Denn ob der Corona-Auflagen ist die Zahl der Badegäste heuer stark begrenzt – in die 27 städtischen Sommer- und Familienbäder dürfen pro Tag nur 43.000 Besucher – insgesamt. Zum Vergleich: Allein das Gänsehäufel fasst in einer normalen Saison bis zu 30.000 Badegäste am Tag.



Dank Vorzeige-Sommerwetter war dies also das erste Wochenende, an dem Badbetreiber und Badegäste erlebt haben, wie (und ob) die Corona-Regeln bei voller Auslastung im Freibad eingehalten werden. Verbesserungspotenzial? Durchaus vorhanden.