De Niro propagiert Schutzmaske in TV-Spots

Demokraten setzen bei Eindämmung der Epidemie auf Hollywood-Stars. Infiziertenzahl erreicht Rekordwert.

Wien/Washington. Viele Kinosäle bleiben in den Sommerwochen, die Saison der Blockbuster in den USA, wegen der Corona-Restriktionen dunkel. Stattdessen erscheinen Robert De Niro, Morgan Freeman und andere in 30-sekündigen TV-Spots in der Inszenierung von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow auf den Schirmen, um für die Schutzmaske à la Zorro zu werben.



Die Idee geht auf Andrew Cuomo zurück. Der demokratische Gouverneur von New York spannte die Hollywood-Stars als Vehikel für die Propagierung der Schutzmaßnahmen schon im Frühjahr ein. Um De Niro, den Trump-Kritiker, musste er nicht lang buhlen. Was für New York funktioniert hat, soll nun im ganzen Land klappen – insbesondere zur Eindämmung des massiven Ausbruchs in den Südstaaten und in Kalifornien.



Mit 77.000 Neuinfizierten binnen 24 Stunden verzeichneten die USA gerade neuerlich einen Negativrekord. Anthony Fauci und Robert Redfield, die Topexperten im Krisenstab des Weißen Hauses, sprachen sich vehement für eine wochenlange Maskenpflicht aus, um das völlig außer Kontrolle geratene Virus in den Griff zu kriegen.



Dies müsste auch im Interesse des Präsidenten sein. Denn zunehmend beeinträchtigt die Explosion der Coronazahlen seinen Wahlkampf. Donald Trump und die Republikaner sahen sich bereits gezwungen, den Parteikonvent in Jacksonville in Florida in fünf Wochen auf ein viel kleineres Format zurückzustutzen – ebenso wie eine Woche zuvor die Demokraten in Milwaukee. Die ganz große Trump-Show vor Zehntausenden Anhängern wird entfallen.



Jüngst ordnete Trump an, die Coronazahlen nicht mehr an das Seuchenkontrollzentrum in Atlanta zu schicken, sondern direkt an die Kommandozentrale im Weißen Haus. Trump erwägt überdies, die Testkapazität zur Beschönigung der Coronastatistik zu verringern. Mit 3,6 Millionen Infizierten bei fast 140.000 Toten liegen die USA unangefochten an der Spitze.