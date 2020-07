Briefing

53 Corona-Fälle in St. Wolfgang: Der Coronavirus-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist auf 53 Infizierte gewachsen. Am Sonntag wurden in St. Wolfgang weitere 419 Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abstriche sollen am Montag vorliegen. Mehr über Österreichs stillen Corona-Cluster lesen Sie hier. [premium]



Leitartikel: "Der Zeitpunkt für den Start der Corona-Ampel wird nicht günstiger“, meint Köksal Baltaci. [premium]

Goldpreis auf neuem Rekordhoch: Der Goldpreis ist auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Preis für das Edelmetall stieg am Montag im asiatischen Handel um mehr als ein Prozent und lag bei 1944,71 Dollars per Unze. Analysten erwarten, dass bald die Marke von 2.000 Dollar pro Unze überschritten werden könnte. Mehr dazu

Juventus Turis ist italienischer Meister: Nach einem erlösenden Tor von Cristiano Ronaldo hat sich Rekordchampion Juventus Turin zum neunten Mal in Serie die italienische Meisterschaft gesichert. Die Mannschaft um den fünfmaligen Weltfußballer machte den insgesamt 36. Scudetto der Vereinsgeschichte mit einem 2:0 am Sonntagabend im Heimspiel gegen Sampdoria Genua perfekt. Mehr dazu

Morgenglosse: Der burgenländische Landeshauptmann tritt in der „Krone“ mit Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und in Wien mit Mario Kunasek (FPÖ) auf. „Steckt wirklich nur ehrliche Sorge für die SPÖ und das Heer dahinter?“, fragt Iris Bonavida.

Wie sieht die Zukunft der Truppe aus? Die Frage spaltet das Verteidigungsressort: Klaudia Tanners Kabinett gegen Generalstab, Brigade- gegen Militärkommanden. Mehr dazu [premium]



