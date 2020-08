Briefing

Maskenpflicht und die Politik: In Lebensmittelgeschäften ist sie Pflicht, in Bussen und Straßenbahnen auch, aber ins Kleidergeschäft und in die Drogerie darf man ohne. Die Mund-Nase-Schutzmasken-Regelungen sind - trotz Verschärfungen - uneinheitlich. Vor Gericht wird teils gegen sie angekämpft. Befürchtungen, dass die Politik bei einer zweiten Welle kaum noch gesetzliche Maßnahmen setzen könnte, zerstreut Rechtsexperte Philipp Aichinger: „Es gibt nur ein paar wichtige Punkte zu beachten“. Mehr dazu [premium]

Ein fragiler Sommer: Das Coronavirus macht keinen Urlaub. Der heimische Tourismus leidet stark. 82 Prozent der Hoteliers verzeichnen zum Teil dramatische Einbußen und es ist erst die saisonale Halbzeit erreicht. „Die Presse“ zieht Zwischenbilanz in einem Sommer, wie ihn der heimische Tourismus nie zuvor erlebt hat. Mehr dazu [premium]

Im Leitartikel schreibt Gerhard Hofer dazu: „Während sich die Tourismusbranche durch den Sommer zittert, fragen sich bereits viele: Wie kann unter diesen Umständen ein Skiurlaub funktionieren?“ Mehr dazu [premium].

Auffällige Geldbewegungen: Zwei Stunden bevor die FMA die Commerzbank Mattersburg zudreht, werden 1,2 Millionen Euro behoben. Vom Regionalmanagement Burgenland (RMB), das auch in Verbindung mit dem kürzlich zurückgetretenen Christian Illedits steht. Mehr dazu.

SpaceX-Astronauten zurück auf der Erde: Zwei Monate nach dem ersten bemannten Start des von der Privatfirma SpaceX entwickelten Raumschiffs "Crew Dragon" zur ISS sind zwei US-Astronauten wieder zurück auf der Erde. Robert Behnken und Douglas Hurley landeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit der Kapsel "Endeavour" im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaates Florida, wie Live-Aufnahmen der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Behnken und Hurley waren Ende Mai vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus gestartet.

Gericht in Polen entscheidet: In Polen wird am Montag ein Urteil des Obersten Gerichts über die Gültigkeit der Präsidentschaftswahl Mitte Juli erwartet. Nach der knappen Niederlage ihres Kandidaten Rafal Trzaskowski gegen den nationalkonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda hatte die oppositionelle Bürgerplattform (PO) Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingereicht. Zur Begründung nannte sie die Unterstützung des "gesamten Staatsapparats" für Duda.

Die Sehnsucht nach Magie: Vielleicht brauchen wir die Festspiele heuer mehr denn je, schreibt Kollegin Bettina Eibel in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.