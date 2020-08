Briefing

Verlierer Tirol: Das Coronajahr hat den heimischen Tourismus nahezu lahmgelegt. Der Tiroler Tourismusexperte Klaus Ennemoser hat bereits im April als einer der Ersten die Einbrüche im heimischen Tourismus prognostiziert. Für den Sommer berechnete er einen Rückgang der Nächtigungen um 61 Prozent. Auch die neue Prognose bringt keinen besseren Ausblick, schreibt Gerhard Hofer. Neben der Stadthotellerie – allen voran in Wien – macht Ennemoser einen großen Verlierer dieser Pandemie aus. Mehr dazu [premium]

Weißrussland hat gewählt: Langzeitpräsident Lukaschenko ließ sich am Sonntag im Amt bestätigen - laut Kritikern dank massiver Wahlfälschung. Blutige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei waren in der Nacht auf Montag gleich in mehreren Städten die Folge, wie unsere Korrespondentin Jutta Sommerbauer berichtet. Mehr dazu [premium]

Neuseelands erfolgreiche Selbstisolation: Seit 100 Tagen ist Neuseeland unter der Führung von Jacinda Ardern ohne neue Coronavirus-Fälle. Doch wie lang kann sich das Land noch von der Welt abschotten, fragt sich unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen. Mehr dazu [premium]

Madame Curie: Katrin Nussmayr hat sich den neuen Film über das Leben und Werk von Madame Curie angesehen: Schöne, gefährliche, faszinierende Radioaktivität: Ein neues Biopic erzählt visuell ausschweifend vom Leben und Wirken von Marie Curie – bleibt dabei aber zu oberflächlich. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: Muss eine Verschnaufpause gesetzlich verankert werden, fragt sich Gerhard Hofer in unserer Morgenglosse, angesichts der Forderung von Jörg Leichtfried, den „Heldinnen und Helden“ im Handel und Tourismus eine Pause zu gönnen. Mehr dazu.

