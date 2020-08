Trump-Nahost-Fanclub misstraut Biden

Am Montag beginnt der Parteitag der US-Demokraten. Eine kritische Äußerung ihres Präsidentschaftskandidaten Joe Biden über den türkischen Staatschef Erdoğan sorgt nun für Ärger in Ankara.

Erdoğan ist erzürnt über den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Regierungen von der Türkei bis Saudiarabien und Israel hoffen, dass Trump im Weißen Haus bleibt.

Istanbul. In Westeuropa ist Donald Trump äußerst unbeliebt – doch im Nahen Osten hoffen viele Regierungen weniger als drei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl auf einen Sieg des Amtsinhabers. Mitglieder von Trumps Fanclub in der Region schätzen vor allem, dass er ein entschiedener Gegner des Iran ist und dass ihm der direkte persönliche Draht wichtiger ist als Einschätzungen von Experten oder Menschenrechte. Sie nehmen Trumps Unberechenbarkeit in Kauf und sorgen sich, dass Herausforderer Joe Biden ihnen neue Probleme bereiten würde.