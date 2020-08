Der Obama-Faktor im Wahlkampf

Die demokratischen Ex-Präsidenten werfen sich für Joe Biden ins Zeug – allen voran Barack Obama. Kann er bei der Wahl im November entscheidende Stimmen mobilisieren?

Jimmy Carter, Bill Clinton und als Höhepunkt in der Nacht auf Donnerstag Barack Obama: Alle noch lebenden demokratischen Ex-Präsidenten stärkten Joe Biden den Rücken. Während sich der 95-jährige Carter und der 74-jährige Clinton abseits des virtuellen Konvents weitgehend aus der Tagespolitik heraushalten, wird Obama in den Wochen bis zur Wahl am 3. November sein politisches Gewicht in die Waagschale werfen, um Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen.