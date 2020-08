Joe Biden: "Es geht um das Herz und die Seele der USA"

Der demokratische Präsidentschaftskandidat liefert eine für seine Verhältnisse souveräne Rede, der viertägige Parteitag seiner Partei ist zu Ende. Die Meisterprüfung steht für den 77-Jährigen freilich erst an.

Vor mehr als 30 Jahren kandidierte er zum ersten Mal ohne Erfolg, 2008 scheiterte er erneut. In der Nacht auf Freitag konnte Joe Biden endlich die Rede halten, auf die er seine gesamte Karriere hingearbeitet hatte. Zum Ende des viertägigen virtuellen Parteitags der Demokraten nahm der 77-jährige Politveteran Biden im Kongresszentrum von Wilmington offiziell die Nominierung für die Präsidentschaftswahl am 3. November an.