Die Kür der Österreicher des Jahres

Als Österreicher des Jahres sind in acht Kategorien mehr als 45 Frauen und Männer nominiert. Ab sofort wird abgestimmt – wer mitmacht, hat die Chance auf zwei Karten für die Gala am 21. Oktober in Wien.

Wien. Sie forschen an Medikamenten zur Behandlung von Covid-19, setzen sich trotz Krise für Kulturveranstaltungen ein, begeistern Jugendliche mit Migrationshintergrund für die Medienlandschaft, spielen Fußball in Europas Topligen und betreiben Entwicklungshilfe in den ärmsten Regionen der Welt. So unterschiedlich ihre Betätigungsfelder sind, so ähnlich sind sie einander in ihrer Entschlossenheit, Kreativität, Uneigennützigkeit und in ihrem Mut. Deswegen haben sie auf sich aufmerksam gemacht, und deswegen werden sie nun vor den Vorhang geholt – als Nominierte in acht Kategorien.

Denn zum mittlerweile 17. Mal kürt „Die Presse“ zusammen mit ihren langjährigen und einem neu hinzugekommenen Partner die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Nominiert sind mehr als 45 Frauen und Männer, die in ihrem jeweiligen Bereich Außergewöhnliches geleistet haben – mit neuen Ideen, Geduld, persönlichem Engagement und oft auch gegen Widerstand. Ausgezeichnet werden die Gewinnerinnen und Gewinner wieder bei der großen Austria-Gala, die am 21. Oktober in den Wiener Sofiensälen stattfindet und bei der traditionell auch namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst, Kultur und Zivilgesellschaft begrüßt werden – selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Verhaltensregeln.

Die Höhepunkte der Veranstaltung, die von „Im Zentrum“-Gastgeberin Claudia Reiterer moderiert wird, sendet der ORF rund um den Nationalfeiertag. Ermittelt werden die Sieger in den Kategorien Erfolg international, Forschung, Humanitäres Engagement, Kulturerbe, Unternehmen mit Verantwortung, Start-ups sowie in den beiden neuen Kategorien Klimainitiative und Österreicherinnen und Österreicher des Jahres, die sich in der Coronakrise verdient machten, erneut in zwei Stufen: Die „Presse“-Leser und User der „Presse“-Website ermitteln zunächst mit ihren Stimmen jeweils drei Finalisten pro Kategorie, aus den jeweils drei Bestgereihten kürt schließlich eine Fachjury die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Ausgenommen von dieser Regelung ist wieder die Kategorie Humanitäres Engagement, bei der ausschließlich die Leser und User über die Gewinnerin oder den Gewinner entscheiden werden. Diese Kategorie ist auch die einzige mit einer Dotierung, die Ränge eins bis drei erhalten jeweils 10.000 Euro als Unterstützung für ihren gemeinnützigen Einsatz – zur Verfügung gestellt von sämtlichen Partnern der Austria20, die die jährliche Gala erst möglich machen.

An Bord sind in diesem Jahr wieder das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, die Forschungsförderungsgesellschaft FFG, die Österreichischen Lotterien, der ORF, die Wirtschaftskammer Österreich, die Stadt Wien sowie der Verbund, der heuer erstmals mit dabei ist. Abgestimmt werden kann schon ab Samstag – mittels Kupons oder auch online unter www.diepresse.com/austria20. Mitmachen lohnt sich, denn wer seine Stimme abgibt, hat die Chance auf zwei Karten für die exklusive Austria-20-Gala in den Wiener Sofiensälen.