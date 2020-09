Corona trifft die Opernszene

(c) Getty Images (Hill Street Studios)

Symbolbild: Bei den Proben von Operetten-Studenten einer Wiener Privat-Uni dürfte sich das Coronavirus verbreitet haben, bei der Premiere steckte sich auch das Publikum an.

Eine Operettenpremiere von Musikstudenten zieht 46 Infektionen nach sich – auch in der Staatsoper. Das Virus wurde vermutlich beim Plaudern vor und nach der Aufführung übertragen.

Es war wohl eine Frage der Zeit, bis der erste Corona-Cluster im Wiener Kulturbetrieb ausbrechen würde – bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die sich die Institutionen zum Schutz von Mitarbeitern und Publikum auferlegt haben. Nun hat es die Opernszene erwischt. Eine Operettenproduktion von Lehárs „Lustiger Witwe“ sollte – so der Programmtext – „Weltflucht im Dreivierteltakt“ bieten. Die Realität nach der Premiere: 46 Infektionen, die mit der Produktion in Verbindung stehen. Betroffen sind nicht nur die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), sondern auch das Theater in der Gumpendorfer Straße (TAG) und die Wiener Staatsoper.