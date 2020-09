Westliche Bundesländer legen Sperrstunde auf 22 Uhr vor

(c) imago images/ANE Edition (Giannis Panagopoulos via www.imago-images.de)

In Abstimmung mit der Bundesregierung wurden die Maßnahmen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg verschärft.

Die drei westlichen Bundesländer legen die Sperrstunde wegen der steigenden Corona-Zahlen auf 22.00 Uhr vor. Das verkündeten die Landeshauptmänner Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Wilfried Haslauer (Salzburg/jeweils ÖVP) in einer gemeinsamen Aussendung mit dem Kanzleramt.

Die Maßnahme soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und mit kommenden Freitag in Kraft treten. Bisher mussten die Lokale um 1.00 Uhr schließen.

Die lokalen Maßnahmen werden durch eine Verordnung des Gesundheitsministerium ermöglicht und von der Regierung auch unterstützt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nannte es in der gemeinsamen Aussendung "gut", dass drei Bundesländer bei der Vorverlegung der Sperrstunde vorangingen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hofft, dass andere Bundesländer, insbesondere jene mit hohen Infektionszahlen, diesem Beispiel folgen, so der VP-Chef wohl mit Blick auf Wien.

„Ausufernde Feiern in Nachtlokalen"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte die Notwendigkeit der Maßnahme damit, dass „eine der größten Verbreitungsgefahren auf ausufernde Feiern in Nachtlokalen zurückzuführen ist." Man wollte damit einerseits nach der Sperrstunde „private Feiern“ in Lokalitäten unterbinden und andererseits die gesamte Gastronomiebranche zu schützen.

„Wir müssen diese Maßnahme aber ergreifen, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und wieder abzusenken“, wurde der Tiroler Landeshauptmann, Günther Platter zitiert. Auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner argumentiert ähnlich: „Bei der Auswertung der verschiedenen Cluster hat sich deutlich gezeigt, dass gerade zu später Stunde die Eigenverantwortung stark abnimmt.“ Mit der vorverlegten Sperrstunde wolle man dieser Entwicklung entgegenwirken.

Tirol besonders betroffen

Bei den aktiven Zahlen liegen die Bundesländer zwar immer noch hinter Wien, wo es derzeit 4350 aktive Fälle gibt. Allerdings sieht die Situation gerechnet auf die Einwohnerzahl etwas anders aus. In Tirol wurden in den vergangenen 24 Stunden 54 Neuinfektionen verzeichnet und hat somit 597 aktiv Infizierte. Allerdings weisen gleich mehrere Bezirke beunruhigende Zahlen auf, sieht man sich die Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an (7-Tage-Inzidenz). Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck stehen hier alle über einem Wert von 75. In Innsbruck selbst wurden sogar 136,3 Infizierte pro 100.000 Einwohner festgestellt - mehr als Wien mit 113,7 Infizierten.

In Vorarlberg ist vor allem Dornbirn (92,3 bei der 7-Tage-Inzidenz) betroffen. Im westlichsten Bundesland wurden 27 Neuinfektionen gemeldet, es sind somit 455 Menschen aktiv SARS-CoV-2-infiziert.

In Salzburg wurden in den vergangenen 24 Stunden 77 Neuinfektionen eingemeldet, womit es nun 263 aktive Fälle gibt. Das Bundesland ist von den drei westlichen noch am wenigsten stark betroffen. Der Bezirk St. Johann im Pongau weist mit 55,8 den höchsten Wert der 7-Tage-Inzidenz auf. In der Stadt Salzburg liegt der Wert bei 46,04.

(APA/twi)