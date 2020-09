Strategie gegen das Verschwinden

Wie kann der teilweise dramatische Rückgang der Arten gebremst und gestoppt werden? Darauf gibt es derzeit Hunderte Antworten. Sie sollen nun zu einer Strategie gebündelt werden.

WIEN. Ab Montag wird's ernst: Jetzt beginnt die Auswertung von Hunderten Statements, die in einem Prozess gesammelt worden sind, der im Amtsdeutsch „öffentliche Konsultation zur Entwicklung der Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030“ benannt wird. Es ist ein – in diesem Bereich – neuer Dialog, um die unterschiedlichen Zugänge zu bündeln, wie Artenvielfalt verbessert werden kann.

In den vergangenen acht Wochen war es möglich, auf einer Homepage zu diesem Thema Kommentare hochzuladen und vor allem ein Bündel von Dutzenden von Maßnahmenvorschlägen zu kommentieren und zu ergänzen. Was als „Konsultationsunterlage“ und zurückhaltend als Sammlung „möglicher Elemente einer Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030“ genannt wird, geht der steirischen Landwirtschaftskammer schon zu weit: „Die darin aufgelisteten umfangreichen Maßnahmenbündel sind für die Land- und Forstwirtschaft mit teils schwerwiegenden Einschränkungen, Schutzauflagen und verpflichtende Maßnahmen verbunden,“ hieß es in einer Aussendung von vor zwei Wochen, in der auch ein „dringender Appell“ formuliert wird, sich in den Dialog mit kritischen Statements zu beteiligen. Der Aufruf schließt mit dem Satz: „Eine begeisternde, nachahmungswürdige Umweltpädagogik vermag mehr zu bewegen als Zwang, Verordnung und überbordende Schutzauflagen.“ Diese Zitate zeigen, wo die Konfliktlinien verlaufen und dass es bis zum Beschluss der Strategie noch ein Weg voller Herausforderungen sein wird.

Die Artenvielfalt ist jedenfalls in massiver Bedrängnis durch die Art der Flächennutzung und durch das Ausmaß des Flächenverbrauchs. Landwirtschaft ist ein bedeutender Faktor, aber bei weitem nicht der einzige – Flächenverbrauch durch Siedlungen und Straßenbau sind ebenso eine ständige Bedrohung wie das Schwinden von Mooren und Feuchtgebieten. Dagegen anzukommen bedarf einer umfassenden Strategie – eben der „Biodiversitäts-Strategie 2030“, die vermutlich Anfang 2021 abgesegnet sein soll. „Vermutlich“ deshalb, weil der Zeitplan durch Corona durcheinandergewürfelt wird.

40 Prozent weniger Vögel

Christof Kuhn, Sprecher der Vogelschutz-Organisation „birdlife“ hat einen anderen Zugang als die Landwirtschaftskämmerer. Er fordert, dass die Landwirtschaft weniger intensiv arbeitet und nennt ein konkretes Beispiel: „Wenn alle paar Wochen gemäht wird, dann hat der Nachwuchs von Wiesenbrütern keine Chance durchzukommen.“ Seine Organisation berechnet seit 1998 einen „farmland bird index“. Derzeit scheinen sich die Populationen der heimischen Vogelarten zu stabilisieren – auf deutlich niedrigerem Niveau allerdings als vor 22 Jahren. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass 40 Prozent der Vogelarten verschwunden sind.

„Strategie ist gut und schön, aber zu wenig“, meint Arno Aschauer, Teamleiter für Arten und Lebensräume im World Wide Fund for Nature (WWF). „Wir brauchen einen konkreten Aktionsplan, der klare Ziele definiert und in dem auch Finanzierungen sichergestellt werden.“

Erhaltung und Absicherung dessen, was da ist, fasst Dagmar Urban weiter. Sie ist Referentin für Saatgutpolitik von „Arche Noah“, einem Verein, der sich für Erhalt und Entwicklung der Vielfalt von Kulturpflanzen einsetzt, und meint: „Es muss auch um die Kulturpflanzen gehen, von denen ist keine Rede.“ Es gehe um Landwirtschaft, aber eine andere als die bisher gängige. Förderungen müssten verstärkt dorthin fließen, wo die Artenvielfalt gefördert wird.

Unsichere Datenlage

Während es national wie international keinen Zweifel daran gibt, dass es einen teilweise drastischen Rückgang der Arten gibt, sind wirklich seriöse Aussagen über das Ausmaß des Verschwindens hierzulande seriös nicht möglich. Es gibt nicht die eine rote Liste, sonder derer viele, nahezu unzählige: Die neun Bundesländer führen Listen ausgewählte Arten, es gibt welche auf Bundesebene und für unterschiedlich abgesteckte Gebiete. Und sie zeichnen ein Abbild zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Monitoring wird von verschiedenen Stellen – etwa Universitäten, anderen Forschungsinstitutionen, im Zuge von Naturschutz-Projekten – durchgeführt. Es ist schier unmöglich, sich hier einen Überblick zu verschaffen.

Wie geht's weiter?

Ob die Biodversitäts-Strategie 2030 beim Monitoring ansetzt, ist noch nicht entschieden. Der Fahrplan sieht so aus, dass nun zunächst die Kommentare und Stellungnahmen ausgewertet werden. Über die Inhalte kann noch keine seriöse Aussage getätigt werden, sicher ist aber, dass es Hunderte Statements sind. Aus ihnen und den eingangs erwähnten „möglichen Elementen“ soll ein erster Entwurf einer Strategie gezimmert werden. Die endgültigen Entscheidungen fallen dann in der breit aufgestellten „nationalen Biodiversitäts-Kommission“. Hier wird gefeilt und formuliert, es dürfte wohl auch der Schauplatz für Schlagabtäusche der unterschiedlichen Interessensgruppen und der Ministerien werden.

Was bisher geschah

Der nunmehrige Anlauf zur Strategie, um gegen den Artenschwund aktiv werden, ist nicht der erste. Nachdem das Thema auf internationaler Ebene spätestens in den 1980er-Jahren in seinen Dimensionen erkannt worden ist, ist 1992 die Biodiversitäts-Konvention beschlossen worden. Drei Jahre danach ist sie vom österreichischen Parlament ratifiziert worden. 1997 war die erste Strategie fertig, die vom Ministerrat „zur Kenntnis genommen worden ist“. Das Papier wurde 2005 weiterentwickelt, nach weiteren zwei Jahren wurden die „Ergebnis-orientierten Biodiversitäts-Ziele 2010“ formuliert, ehe 2014 die „Biodiversitäts-Strategie 2020+“ vorgestellt wurde.

2018 wird in einem vom Umweltbundesamt erstellten Zwischenbericht über Plus und Minus des jetzigen Anlaufs zu einer Strategie ein zumindest ambivalentes Bild. Und neben die beiden Punkte, die der Artenvielfalt besonders stark zusetzen (Landwirtschaft, Flächenverbrauch) wird ein rotes smiley ohne Lächeln und mit weit nach unten gezogenen Mundwinkeln gezeichnet. Das gilt wohl noch heute.