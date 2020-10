Impfstoff gegen Coronavirus: Große Fortschritte lassen hoffen

Mehrere Hersteller, auch aus Europa, wollen noch in diesem Jahr um die Zulassung ihrer Impfstoffe ansuchen. Dann könnte alles sehr schnell gehen.

Als Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Anfang September mit der Aussage aufhorchen ließ, eine erste Tranche an Impfstoffen sei bereits im Jänner möglich, versprach er nicht zu viel. Tatsächlich machten ein halbes Dutzend Hersteller in den vergangenen Monaten enorme Fortschritte, die Ergebnisse von Tests an Zehntausenden Probanden sind vielversprechend, bereits im November sollen in Europa erste Zulassungsverfahren beginnen.