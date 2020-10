Winterservice für Balkonien

Kleine Freiflächen waren diesen Sommer so beliebt und belebt wie kaum zuvor – doch wohin nun mit Pflanzen und Möbeln? Was draußen bleiben kann, was ein kühles Plätzchen braucht und wie es draußen hübsch bleibt.

Wenn sich Wind und Regen auf dem Balkon ein Stelldichein geben, sitzen die meisten wieder lieber drinnen beim Kaffee. Doch zumindest einen hübschen Ausblick möchte man doch haben – auf buntes Laub oder kleine Lichtgirlanden statt hässlich verpackter Möbel etwa. Daher sollte man sich schon jetzt überlegen, wie man sein kleines grünes Paradies winterfit machen kann.