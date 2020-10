Corona ist Donald Trumps Schicksal

Salut für den Präsidenten. Donald Trump bei der Ankunft im Walter-Reed-Militärspital in Bethesda, Maryland. Sein Krankenhausaufenthalt zieht die Nation vier Wochen vor der Wahl in den Bann.

Die Infektion des Präsidenten ist über Nacht in einen US-Wahlkampf geplatzt, in dem die Coronakrise wieder die zentrale Rolle spielt. Trump versuchte sie nach Kräften aus dem Fokus zu drängen. Nun steckt er aber erst recht mittendrin.

Wäre dies Stoff für einen Hollywood-Blockbuster, würde das vollgepackte Polit-Drama an den Kinokassen wegen Unglaubwürdigkeit durchfallen. Die neun Monate des US-Wahljahrs 2020 im Zeitraffer: Die Abstimmung im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump im Februar, als sich die Coronapandemie bereits schleichend ausbreitete, um die USA mit voller Wucht zu treffen; die Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt; das Ableben der Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg und die Schlacht um ihre Nachbesetzung; außer Rand und Band geratene Kandidaten in einem Tiefpunkt der TV-Debattengeschichte und zuletzt die Covid-Erkrankung eines Präsidenten, der die Gefahr öffentlich geleugnet hat und sie jetzt am eigenen Leib verspürt, als vorläufiger Höhepunkt der Wahlsaga – wie ein Cliffhanger in einer Polit-Serie.