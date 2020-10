(c) APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Monatelang ist Joe Biden abgetaucht. Nun absolviert er nur Auftritte im Kleinformat.

Just in der Kleinstadt Alliance (Ohio) machte Joe Biden jüngst einen symbolträchtigen Zwischenstopp auf der Zugtour durch die Swing States Ohio und Pennsylvania. Er hatte einen Amtrak-Sonderzug gechartert. Mit den Schnellzügen war er als „Amtrak-Joe“ in seinen 36 Jahren als Senator wochentags rund vier Stunden von Wilmington (Delaware) nach Washington gependelt.