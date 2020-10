Bausachverständigen-Plattform online

„Hermann Hilft“ vermittelt professionelle Bausachverständige an zukünftige Wohnungseigentümer.

Kaputte Fliesen, Risse in den Wänden oder nicht der Norm entsprechende Ausführungen – für Privatpersonen sind nicht alle Mängel sofort zu erkennen. Das Start-up „Hermann Hilft“ vermittelt daher professionelle Bausachverständige an zukünftige Wohnungseigentümer – online. „Nach der Kontaktaufnahme inspiziert der Sachverständige die Wohnung und verfasst direkt in der Hermann-Hilft-App ein Protokoll über alle entdeckten Baumängel, die beim Bauherrn oder beim Wohnungsverkäufer beanstandet werden können“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Ebner. So werden neuwertige Bauteile mit fünf Sternen und bereits abgenutzte Objekte mit einem Stern bewertet. Weitere Infos: www.hermann-hilft.com