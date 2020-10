OMV-Chef Rainer Seele: Der Borealis-Kauf ist ein „fairer Deal“

Der Konzernboss wehrt sich gegen Vorwürfe, er hätte für die Anteile am Chemieriesen Borealis zu viel bezahlt. Der Deal mache die OMV zu einem Chemieriesen von Weltformat. Indes brechen Umsatz und Gewinn beim der OMV auch im dritten Quartal kräftig ein.

Wien. Die OMV ist nicht länger ein Öl- und Gaskonzern. Mit gestern ist das teilstaatliche Unternehmen auch zum Chemie- und Kunststoffriesen geworden. Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen bekannt gab, ist die Aufstockung auf 75 Prozent der Anteile an der Borealis endgültig über die Bühne. Die Übernahme von weiteren 39 Prozent vom Miteigentümer Mubadala war zuletzt medial ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Die OMV zahle mit 4,2 Milliarden Euro zu viel, hieß es mit Verweis auf Insider. Am Donnerstag holte OMV-Chef Rainer Seele zum Gegenschlag aus.