Der islamische Fundamentalismus als Helfer des Terrors

Warum die Bekämpfung des Islamismus allein nicht reichen kann, um gegen den islamistischen Terror zu gewinnen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Dass die Bundesregierung sich nach dem Terroranschlag in Wien ins Pflichtenheft geschrieben hat, den Kampf gegen den „politischen Islam“ aufzunehmen, ist grundsätzlich völlig richtig. In der Praxis wird es interessant sein zu beobachten, was mit „politischem Islam“ genau gemeint ist. Denn der Islam ist eine politische Religion in dem Sinn, als er nicht nur rein spirituelle Anleitungen gibt, sondern auch eine Art gesellschaftliches Betriebssystem darstellt, das viele absolut weltliche Aspekte des menschlichen Zusammenlebens regelt, weit über den religiösen Kern hinaus. „Es gibt keinen Islamismus, es gibt nur einen Islam“, hat schon vor vielen Jahren der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdoğan postuliert, der als ausgewiesener Kenner seiner Religion gilt.