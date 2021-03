(c) Getty Images (Spencer Platt)

Alle reden nur noch vom Elektroauto, aber BMW will weiterhin an Verbrennungsmotoren festhalten. Christian Morawa, BMW-Chef in Österreich, über die Zukunft des Dieselautos, über SUVs und den Boom bei den Motorrädern.

Die Presse: BMW kam 2020 gut durch die Krise. Sie konnten in Österreich bei sinkendem Absatz Ihre Marktanteile steigern, büßten aber bei den Verkäufen mehr ein als ihr primärer Mitbewerber Mercedes. Macht Ihnen das Sorgen?