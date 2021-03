MAN-Werk in Steyr: Ein russischer Oligarch als Retter?

MAN-Werk in Steyr

Die Pläne von Investor Siegfried Wolf, das MAN-Werk in Steyr zu übernehmen, stocken. Es gibt Skepsis seitens der Belegschaft wegen neuer Arbeitsverträge. Aber auch wegen seiner Russland-Strategie.

Die Verhandlungen am Mittwoch dauerten Stunden – und es waren auch nicht die ersten dieser Art. Trotzdem: Weißer Rauch ist noch keiner aufgestiegen. Der Investor Siegfried Wolf muss sich also gedulden. Er will ja, wie berichtet, das von der Schließung betroffene MAN-Werk im oberösterreichischen Steyr übernehmen. Doch dazu braucht er auch grünes Licht von der über 2000 Köpfe starken Belegschaft, dem Asset der Lkw-Fertigung. Und die ist von Wolfs Konzept nicht restlos überzeugt.