VW will Verkauf von Elektroautos mehr als verdoppeln

Die Hauptmarke des Wolfsburger VW-Konzerns setzt sich neue Ziele.

Volkswagen will den Verkauf von Elektroautos in diesem Jahr kräftig steigern. 2021 sollten über 450.000 elektrifizierte Fahrzeuge, das sind sowohl Autos mit reinem Batterieantrieb als auch Hybridwagen, an Kunden ausgeliefert werden - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, teilte die Hauptmarke des Wolfsburger Konzerns am Mittwoch mit. Dazu sollen ab Sommer Autos auch online verkauft werden. Dann will VW auch Abo-Modelle testen. Zusatzfunktionen, etwa für die Navigation, sollen online gebucht werden können. Davon erhofft sich der Autobauer in den nächsten Jahren Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe.

Im zurückliegenden Corona-Jahr schaffte VW dank eines strikten Sparkurses und der Erholung in der zweiten Jahreshälfte einen operativen Gewinn vor Sondereinflüssen von 454 Millionen Euro, die Rendite lag damit bei 0,6 Prozent. Sie soll im laufenden Jahr auf drei bis vier Prozent steigen. Für 2023 peilt VW eine Marge von sechs Prozent an. Das Erreichen der Ziele machte VW vom weiteren Verkauf der Pandemie und der Verfügbarkeit von Halbleitern abhängig.

(APA/Reuters)