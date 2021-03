18 Zentren und 1000 Ordinationen warten auf Impfstoffe

In den Einrichtungen der Stadt Wien und der Österreichischen Gesundheitskasse sowie in den Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte steht die Infrastruktur für Corona-Impfungen in Wien teilweise seit Wochen bereit. Was fehlt, sind Impfstoffe.

Fast 700.0000 Menschen haben sich in Wien bisher für eine Corona-Impfung angemeldet und warten auf einen Termin. Verabreicht wurden rund 250.000 Dosen – hauptsächlich an Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Gesundheitspersonal sowie Hochrisikopatienten wie Personen ab 80 Jahren und jene mit relevanten Vorerkrankungen wie etwa Bluthochdruck, Diabetes, Herzinsuffizienz und starkem Übergewicht.