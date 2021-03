An einem 25. März soll Dante ins Jenseits gereist sein, auch Franziskus feiert ihn heute. Der Dichter stand mit Päpsten freilich eher auf Kriegsfuß.

Nanu, warum feiern die Italiener ihren größten Dichter plötzlich so lautstark, wo doch erst am 14. September sein 700. Geburtstag ist? Natürlich, das ganze heurige Jahr ist Dante-Jahr. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: Seit 2020 ist der 25. März in Italien jährlicher „Dantedì“, also Dantetag.