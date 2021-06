Türkis-Grün: Wie lange noch?

Die Regierung nähert sich atmosphärisch der alten Großen Koalition an.

In der ÖVP wird die neuerliche Ladung Gernot Blümels vor den U-Ausschuss als ein weiteres innerkoalitionäres Foul der Grünen gesehen. Andererseits müssen die Grünen vor ihrem Parteitag am Sonntag auch zeigen, dass sie sich von der ÖVP nicht vorführen lassen. Auch die ÖVP sollte eigentlich Interesse daran haben, dass der Grünen-Parteitag so gemütlich wie möglich abläuft. Ein Aufstand der Basis, ein Knittelfeld in Linz – und um Türkis-Grün wäre es geschehen.