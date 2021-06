Donald Trump bereitet sein Comeback vor

Der Ex-Präsident machte zuletzt vor allem durch Skandale und Enthüllungen wie die Idee einer Coronaquarantäne in Guantánamo von sich reden. Im Sommer sucht er bei einer Tour durchs Land das Bad in der Menge.

Die Pandemie war im Februar 2020 erst im Anfangsstadium, als Donald Trump im Weißen Haus ein vermeintlicher Genieblitz streifte. „Haben wir nicht eine eigene Insel?“, warf er in die Debatte über die Rückholung infizierter Landsleute ein. „Was ist mit Guantánamo?“, schlug er vor – und weil er die Idee für so brillant hielt, wiederholte der US-Präsident sie gleich noch einmal. Seine Mitarbeiter hatten dann alle Mühe, ihm die Coronaquarantäne auf Kuba in „Gitmo“ neben den noch rund vier Dutzend Insassen aus dem Antiterrorkampf auszureden. Was hätte das für ein Bild abgegeben? Ein Desaster für das US-Image in der Welt.