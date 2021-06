So heiß wie jetzt war der Markt für Börsengänge noch nie

Auch Schuhhersteller - hier Dr. Martens - werden an der Börse gehandelt.

Firmen sammeln Geld an der Börse ein, was das Zeug hält. Der Boom ist stärker als in der Dotcom-Zeit Ende der 1990er Jahre - und dürfte noch einige Zeit anhalten. Aber warum stehen gerade jetzt alle Schlange?

Angesichts beispiellos hoher Aktienkurse drängen so viele Unternehmen an die Börse wie nie zuvor. Daten der Agentur Bloomberg zufolge wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres fast 350 Milliarden Dollar (295 Milliarden Euro) über Börsengänge beschafft. Der bisherige Rekord aus dem zweiten Halbjahr 2020 hatte bei 282 Milliarden Dollar gelegen.



Als der Ansturm auf die Börse im Vorjahr begann, dominierte die Techbranche die Szene. Heuer aber wagen vermehrt auch Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien und Online-Händler den Sprung aufs Parkett.

Die Liste der Börsendebütanten ist dabei so bunt und exotisch wie sie nur sein kann.