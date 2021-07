Ein Steirer schildert im Terrorverfahren rund um den radikalen Prediger Mirsad Omerovic, wie er zum Jihadisten (gemacht) wurde. Und warum dies ein Irrweg gewesen sei.

Im großen Wiener Terrorprozess, in dessen Mittelpunkt der radikale Islam-Prediger Mirsad Omerovic (39) steht, schilderte am Dienstag der 32-jährige Steirer T. seinen Weg zum Islam, in die Radikalisierung und zurück. Insgesamt stehen fünf Personen wegen Mitgliedschaft in Terror-Vereinigungen vor den Geschworenen.