Es braucht eine Neuaufstellung der Österreichischen Volkspartei

Selten zuvor hat ein ÖVP-Chef eine so große Möglichkeit gehabt, das Land zu verändern, wie Sebastian Kurz. Nun muss die ÖVP selbst um ihre Zukunft kämpfen.

Hand aufs Herz: Die Verunsicherung und Katerstimmung im bürgerlichen Lager waren das letzte Mal so stark, als die SPÖ unter Alfred Gusenbauer Wolfgang Schüssels ÖVP besiegte. Nur mit dem großen Unterschied, dass die SPÖ damals auch das Dirty Campaigning gegen den ÖVP-Spitzenkandidaten orchestriert hatte, diesmal kam das von ihm und den Seinen selbst. Aus dem näheren und weiteren Umfeld von Sebastian Kurz sind im Zuge der Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft Chatprotokolle bekannt geworden, die zwar nur bedingt mit den ursprünglich zu untersuchenden Vorgängen rund um die Postenbesetzungen der Casinos zu tun haben, die jedoch mehrere Abgründe der österreichischen Politik im Allgemeinen und der Kurz-ÖVP im Besonderen zeigen.



Der erste war und ist der Glaube von Regierungschefs, sich mit Inseraten der Exekutive gute Stimmung kaufen zu können. Ob das im Fall des Medienhauses Österreich sogar mithilfe eigens finanzierter manipulierter Umfragen passiert ist, werden die Gerichte klären. Interessanterweise hätten auch alle anderen Meinungsforschungsinstitute im Wahlkampf 2017 Kurz auf Platz eins gesehen, das aber nur nebenbei bemerkt. Im Besonderen fällt in den Zirkeln um Kurz aber neben dem äußerst juvenil flapsigen und respektlosen Tonfall vor allem eines auf, was als politischer Hauptvorwurf gegen Sebastian Kurz auch in seiner Amtszeit stehen bleibt: Es geht in manchmal zynischer, manchmal spielerischer Methode und Planung immer mehr darum, wie er Macht bekommt oder erhält, und wenig darum, was er mit der Macht ändert oder gestaltet.