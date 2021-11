Innerhalb der letzten 24 Stunden gab es 14.416 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 41 Menschen sind seit gestern verstorben, 2723 Corona-Patienten werden derzeit in Spitälern betreut.

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen klettert mit dem heutigen Wert erneut auf ein Allzeithoch. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden in Österreich 14.416 neue Fälle gemeldet - so viele wie noch nie in dieser Pandemie.

Auch die Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, werden immer mehr. Mit heutigem Stand sind es 2723. Davon sind 486 Patienten so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Seit gestern sind 41 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Insgesamt gab es in Österreich bereits 11.848 Todesfälle.

